Palästinenser rufen nach Trump-Entscheidung zu Generalstreik auf

UN-Sicherheitsrat berät wohl am Freitag

Gaza – Aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump haben die Palästinenser zu einem Generalstreik aufgerufen. Für Donnerstag kündigten weltliche und islamistische Gruppen in einer gemeinsamen Erklärung zudem Kundgebungen an. In Jordanien und der Türkei kam es bereits am Mittwochabend zu Protesten. Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter der USA in der Region, bezeichnete Trumps Entscheidung als unverantwortlich. Trump hatte sich am Mittwoch über alle Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinweggesetzt und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.

Das palästinensische Bildungsministerium gab den Lehrern für Donnerstag frei und rief diese und die Studenten an den Universitäten zur Teilnahme an den Demonstrationen im Westjordanland und dem Gazasteifen auf. In der jordanischen Hauptstadt Amman kam es am Mittwoch in Bezirken, in denen palästinensische Flüchtlinge wohnen, zu Demonstrationen. Hunderte Jugendliche riefen: "Nieder mit Amerika. Amerika ist die Mutter des Terrorismus". Auch vor dem US-Konsulat in Istanbul versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten.

Das saudische Königshaus erklärte, für die Bemühungen, den Friedensprozess voranzubringen, sei die Entscheidung Trumps ein großer Rückschritt. Die US-Regierung wurde aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem werde "gefährliche Folgen" haben. Jordanien bezeichnete Trumps Entscheidung als rechtlich ungültig. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dürfte sich Diplomaten zufolge am Freitag mit dem Thema befassen.

In einer Rede im Weißen Haus hatte Trump zugleich die Verlegung der US-Botschaft in Israel angekündigt. Vertreter der Palästinenser und führende Politiker vieler Staaten hatten bereits im Vorfeld gewarnt, dass diese Entscheidung zu einem Wiederaufflammen der Gewalt im Nahen Osten führen könnte. In Unterlagen des US-Außenministeriums, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, wird Israel zur Zurückhaltung aufgerufen. Es sei mit Widerstand gegen die Entscheidung im Nahen Osten und der übrigen Welt zu rechnen. Eine Arbeitsgruppe beobachte die Sicherheit der US-Bürger und von US-Einrichtungen, hieß es in Regierungskreisen. (Reuters, 7.12.2017)