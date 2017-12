Ein Toter und acht Verletzte bei Verkehrsunfall im Pongau

Laut Polizei waren zwei Lkws und vier Autos beteiligt

St. Johann im Pongau – In St. Johann im Pongau hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben der Polizei zufolge waren zwei Lkws und vier Autos in den Zusammenstoß verwickelt. Ein Unfallbeteiligter kam dabei ums Leben, erklärte Johanna Pfeifenberger, die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311). Eine weitere Person erlitt schwere Verletzung, wurden sieben Beteiligte wurden leicht verletzt. Das Rote Kreuz war mit einem Hubschrauber und zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. (APA, 6.12.2017)