TV- und Radiotipps für Donnerstag

The Wrestler, Re: Sex an der Grenze, Scobel: Ernährung der Zukunft, Am Schauplatz Gericht: Nur über meine Leiche, Talk im Hangar-7: Grasser vor Gericht, Die Flügel der Taube, Eco, Winter's Bone

Heute konkret: Berufsunfähig mit 41 Bei Matthias R. wurde Autismus diagnostiziert. Vier Jahre lang hat er danach noch erfolgreich gearbeitet. Als der Betrieb Mitarbeiter entlassen musste, verlor auch er seine Arbeit. Sein Arbeitgeber lobt R.s Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. Das AMS stellt fest, dass er dauerhaft erwerbsunfähig ist. Ein herber Rückschlag.

Bis 18.51, ORF 2

Re: Sex an der Grenze – Käufliche Liebe in La Jonquera Im kleinen spanischen Grenzdorf La Jonquera kämpft die Bürgermeisterin gegen den Straßenstrich und Bordelle. Seitdem Frankreich 2016 die Gesetze gegen die Prostitution verschärft hat, ist der Ort quasi Frankreichs Sex-Supermarkt.

Bis 20.15, Arte

Scobel: Ernährung der Zukunft – Wie sich unsere Essgewohnheiten verändert haben Obwohl es viele Kochsendungen im Fernsehen gibt, wird in Deutschland immer weniger selbst gekocht. Was sind die Gründe? Gäste sind Ernährungssoziologin Jana Rückert-John, Agraringenieur Jan Plagge und der Nahrungsmittel- und Ernährungskritiker Hans-Ulrich Grimm. Bis 22.00, 3sat

Am Schauplatz Gericht: Nur über meine Leiche In dieser Folge geht es um das plötzliche Ableben eines Pensionisten in Mattsee. Die Umstände des Todes sind dubios, die Ermittlungen der Justiz gehen sogar in Richtung Mord. Unter Tatverdacht steht eine 60-jährige Krankenschwester, die dem Mann Schlafmittel verabreicht haben soll. Bis 22.00, ORF 2

Talk im Hangar-7: Grasser vor Gericht – Schuldig im Sinne der Medien? Gäste bei Michael Fleischhacker sind Grasser-Anwalt Manfred Ainedter, Ralf Höcker (Medienanwalt), Falter-Chefredakteur Florian Klenk und Christian Felsenreich, Erfinder des Brettspiels "KHG". Bis 23.30, Servus TV

Die Flügel der Taube (The Wings of the Dove, GB/USA 1997, Iain Softley) Als die mittellose Kate (Helena Bonham Carter) nach dem Tod ihrer Mutter von deren vermögender Schwester in ihr Haus aufgenommen wird, gibt es nur wenige Bedingungen: standesgemäßes Benehmen und keinen weiteren Kontakt zu ihrem verarmten Vater und ihrem Geliebten Merton, einem linksliberalen Journalisten, der Kate unbedingt heiraten will. Bis 0.03, 3sat

Maybrit Illner: Rote Linien, schwarze Blöcke – geht die SPD in die große Koalition? Es diskutieren: Manuela Schwesig (SPD), Markus Söder (CSU), Stephan Detjen (Journalist), Lars Feld ("Wirtschaftsweiser") und Sina Trinkwalder (Unternehmerin). Bis 23.30, ZDF

Eco Themen: 1) Finanzministerium neu: Neue Aufgaben für neue Führung? 2) Wie ein Weihnachtswunder: Unternehmerische Erfolge nach der Pleite. 3) Preisschlacht im Sporthandel: Wettlauf um Kunden und Umsätze. Bis 23.00, ORF 2

Stöckl Barbara Stöckl im Gespräch mit der Schauspielerin und ehemaligen EU-Abgeordneten Mercedes Echerer, Michael Lehofer (Psychiater und Psychotherapeut), Leo Widrich (Gründer des US-Unternehmens Buffer) und Schauspieler und Moderator Alfons Haider. Bis 0.05, ORF 2

LiteraTour Alfred Komarek trifft die Schriftstellerin Judith W. Taschler und spricht mit ihr über ihren Roman David. Ein Baum – ein Davidsahorn – wird darin zum Schicksals- und Angelpunkt in der Familienchronik.

Bis 23.55, Servus TV

Winter's Bone (USA 2010, Debra Granik) Abgeschieden in der Provinz von Missouri lebt die 17-jährige Ree Dolly mit ihrer pflegebedürftigen Mutter und zwei jüngeren Geschwistern in desolaten Verhältnissen. Ihr Vater wurde verhaftet und auf Kaution freigelassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Für die Familie bedeutet dies eine existenzielle Bedrohung, er hat nämlich für die Kaution das Haus verpfändet. Jennifer Lawrence überzeugt in der Hauptrolle, der Film wurde für vier Oscars nominiert. Bis 1.15, RBB

Der Tod im Kreis (Uwiklanie, PL 2011, Jacek Bromski) Ist es möglich, unter Hypnose jemanden umzubringen? Als ein Teilnehmer einer Gruppentherapie nach der Aufstellung seiner Familienmitglieder tot aufgefunden wird, stellt sich die Frage: War es Selbstmord, oder wurde Henryk Telak ermordet? Jacek Bromskis politischer Psychothriller (2011) basiert auf Zygmunt Miloszewskis Roman Warschauer Verstrickungen. Bis 2.35, Arte

The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz (USA 2008, Darren Aronofsky) Randy Ramzinski hat schon bessere Tage gesehen. In den 80er-Jahren war er ein Star und feierte unter dem Ringnamen Randy "The Ram" Robinson große Erfolge als Profi-Wrestler. 20 Jahre später lebt er mittellos in einem schäbigen Wohnwagen. Nur im Wrestling-Ring fühlt er sich gut. Dann erleidet er einen Herzinfarkt, mit dem Sport soll er sofort aufhören. Großartig: Mickey Rourke als abgehalfterter Wrestling-Star. Bis 3.55, Das Erste