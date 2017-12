Raumfrachter Cygnus steuert dem Verglühen entgegen

Transporter hat nach drei Wochen von der ISS abgedockt und nimmt eine Ladung Müll mit in den Abgrund

Washington – Der private Raumfrachter Cygnus OA-8 hat nach rund drei Wochen im Orbit die Internationale Raumstation ISS wieder verlassen. Der Cygnus habe am Mittwoch von der ISS abgedockt, teilten die Betreiberfirma Orbital und die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Wie es der Tradition entspricht, werden nicht wiederverwendbare Raumtransporter mit sämtlichem Müll, der sich auf der Raumstation angesammelt hat, beladen. Diese Fracht wird dann zusammen mit dem Transporter selbst in die Erdatmosphäre gestürzt. Ehe er über dem Pazifik verglüht, wird der Cygnus aber noch 14 kleine Satelliten aussetzen.

Der Frachter war vor rund drei Wochen an Bord einer Antares-Rakete von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia gestartet und hatte rund 3.400 Kilogramm Proviant, Kleidung und anderen Nachschub zur ISS gebracht. Es war der achte Transportflug von Orbital ATK im Auftrag der NASA. Ende der Woche soll bereits die nächste Nachschub-Lieferung zur ISS starten, diesmal an Bord eines Dragon-Frachters der Firma SpaceX. (APA, red, 6. 12. 2017)