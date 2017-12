Burgschauspieler Hannes Schiel 103-jährig gestorben

Trat von 1959 bis 1979 im Haus am Ring auf

Wien – Den Titel des "ältesten Burgschauspielers" hielt er schon seit Jahren: Im Alter von 103 ist Hannes Schiel nun am vergangenen Samstag gestorben. Dies teilte das Burgtheater, wo Schiel von 1959 bis 1979 aufgetreten ist, am Mittwoch mit.

Hannes Schiel, geboren am 31. Mai 1914, stammt aus der Fabrikantenfamilie der "Seiden-Schiels", studierte in Graz zuerst Rechtswissenschaften, wechselte dann zum Theater und nahm privaten Unterricht. Zunächst war er am Innsbrucker Theater engagiert, nach dem Zweiten Weltkrieg spielte er an der Wiener Kleinkunstbühne "Insel" und am Volkstheater, bis er schließlich ans Burgtheater kam.

Wirkte auch in Filmen mit

Am Haus verkörperte er unter anderem die Titelrolle in Schillers "Wilhelm Tell", daneben wirkte er in Film und Rundfunk. So gab er etwa in der Filmreihe "08-15" den Oberst Hauk, in Walter Felsensteins "Fidelio"-Verfilmung spielte er den Pizarro und in Georg Wilhelm Pabsts "Der letzte Akt" Hitlers Adjutant Günsche.

Darüber hinaus fungierte er neben seiner im heurigen März verstorbenen Ehefrau, der Redakteurin Irmgard E. Walter, als Mitherausgeber von Werkausgaben von Adalbert Stifter, William Shakespeare und Annette von Droste-Hülshoff. Zu seinem 90. Geburtstag erschien im Selbstverlag das Buch "Erinnerungen aus einem Schauspielerleben". (APA, 6.12.2017)