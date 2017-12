Filmabende im Jänner

· Louis Henderson

Im Zentrum von Hendersons Werk stehen antikoloniale Gegenerzählungen, deren Form auf komplexe Weise aus ihren Gegenständen heraus entwickelt wird und ebenso subtil auf diese zurückreflektiert: Doku-Fiction trifft Visual Poetry trifft jahrhunderte- bzw. kontinente-umspannende Ghost-Storys. Programm: "Lettres du Voyant" (2013), "The Sea is History" (2016). Anschließend spricht Christian Höller (springerin) mit Louis Henderson.

17. Jänner 2018, 19 Uhr

· The Portrait of the Artist

Christian Kravagna stellt vier filmische Künstlerporträts vor. Sedat Pakay: "James Baldwin: From Another Place" (1973), Baylis Glascock: "We Have No Art" (1967), Tyler Turkle: "All in My Background" (1974/2006), Judy Marle: "Messages from Bhupen Khakhar", (1983).

24. Jänner 2018, 19 Uhr

Adresse

Museumsplatz 1, 1070 Wien