McCain fordert nun Entzug der Fußball-WM

Positive US-Reaktionen auf Russlands Ausschluss – Staatsdoping-Aufdecker McLaren gratulierte IOC zur Entscheidung

Pyeongchang/Moskau/Lausanne – Der Ausschluss Russlands von den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Pyeongchang ist von Politikern und Funktionären der USA begrüßt worden. Nach der Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Dienstagabend kritisierte US-Senator John McCain Russland am härtesten und forderte nun sogar den Entzug der Fußball-WM 2018 im Riesenreich.

Die Entscheidung "ist ein willkommener Schritt, um die Regierung von Wladimir Putin für ihren Doping-Plan zur Verantwortung zu ziehen", sagte der Republikaner. "Es ist eine wichtige Botschaft an Putins Russland, dass man, um Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu sein, Regeln, Normen und Standards einhalten muss – und dass weniger nicht toleriert wird", erklärte der 81-Jährige weiter.

McCain nahm zudem den Fußball-Weltverband (FIFA) in die Pflicht. "Die FIFA sollte die IOC-Entscheidung zu der Liste für Gründe hinzufügen, die Weltmeisterschaft 2018 nicht in Russland auszutragen", forderte der einflussreiche Senator von Arizona.

"Wichtiger Sieg für saubere Sportler"

Die nationale Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) begrüßte das Urteil als einen "bedeutenden Sieg". Das IOC habe in seiner Entscheidung "auf die gehört, die am wichtigsten sind – und saubere Sportler haben einen wichtigen Sieg errungen", hieß es in einem Statement von USADA-Chef Travis Tygart. "Wir werden weiterhin mit sauberen Sportlern für Gerechtigkeit und eine Reform des weltweiten Anti-Doping-Systems kämpfen, um sicherzustellen, dass diese Art des staatlich unterstützen Betrugs nie wieder passiert", wurde Tygart weiter zitiert.

Der kanadische Rechtsprofessor Richard McLaren, der mit seinem McLaren-Report das System des Staatsdopings in Russland aufgedeckt und so maßgeblich die Grundlage für die IOC-Entscheidung geliefert hatte, war ebenfalls zufrieden. "Ich gratuliere dem IOC zu der Entscheidung. Die Sport-Gemeinschaft zeigte ihre Engagement, um sicherzustellen, dass Sportler von einem Doping-freien Wettbewerb profitieren. Wir müssen die Kultur des Sports ändern, weg von einem Gewinnen um jeden Preis hin zu einem fairen Wettbewerb", betonte McLaren. (APA/Reuters, 6.12.2017)