DHL-Erpressung: Polizei warnt eindringlich vor verdächtigen Paketen

Unter 70 Hinweisen bisher keine heiße Spur

Potsdam – Im Zuge der Fahndung nach dem Erpresser des Paketdiensts DHL warnt die deutsche Polizei eindringlich vor dem Öffnen verdächtiger Pakete. Da Paketbomben in der Regel erst beim Öffnen explodieren, sollen Empfänger bei Verdacht das Paket oder den Brief keinesfalls berühren und sich in Sicherheit bringen, hieß es in einer vom Polizeipräsidium Brandenburg veröffentlichten Handlungsanweisung.

"Unterlassen Sie im Verdachtsfall jegliches weiteres Hantieren mit der Sendung!", heißt es darin. In einer Grafik wird erläutert, welche Merkmale eine verdächtige Postsendung haben kann.

Acht Verdachtsfälle gemeldet

Allein am Vortag seien acht Verdachtsfälle gemeldet worden, die sich glücklicherweise als harmlos herausgestellt hätten, sagte Polizeisprecherin Stefanie Klaus am Mittwoch. "Wir sind sehr froh, dass die Bürger so aufmerksam sind, und rufen dazu auf, jeden Verdachtsfall zu melden."

Zu der Paketbombe, die in der vergangenen Woche einer Potsdamer Apotheke zugestellt wurde, sind bei der Sonderkommission "Quer" bisher 70 Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur war laut Polizei nicht darunter. (APA, red, 6.12.2017)