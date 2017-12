TV- und Radiotipps für Mittwoch, 6. Dezember

Re: Der letzte Umzug, Waldameisen ganz groß, Schöne neue Shoppingwelt, Eine Braut kommt selten allein, Laura wirbelt Staub auf, Weltjournal: Europas Hundertjährige

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: "Busenwunder" und Co – Unseriöse Geschäfte mit der Schönheit Aussehen ist ein gutes Geschäft, auch für viele unseriöse Anbieter. Onka Takats hat zwei einschlägige Produkte bestellt und im Labor untersuchen lassen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der letzte Umzug – Abenteuer Altenheim in Osteuropa Die 83-jährige Marianne Rothmann aus München zieht um: in eine Einrichtung für betreutes Wohnen am ungarischen Plattensee. In Deutschland hatte sie vergeblich einen Platz gesucht. Die Reportage zeigt, mit welchen Herausforderungen nicht nur Deutsche, sondern auch Ungarn an ihrem Lebensabend konfrontiert werden. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Waldameisen ganz groß Der Jura im schweizerisch-französischen Grenzgebiet ist die Heimat einer riesigen Ameisenkolonie. Auf 1500 Meter Meereshöhe sind über tausend Haufen miteinander verbunden, bevölkert von mehr als einer Milliarde Waldameisen. David Attenborough geht dem Rätsel der Superkolonie auf den Grund.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 FUSSBALL

Champions League: Liverpool FC trifft auf FC Spartak Moskau Thomas König kommentiert, Bernhard Stöhr moderiert, Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren. Bis 23.30, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Schöne neue Shoppingwelt Constanze Griessler und Franziska Mayr-Keber beschreiben in ihrer Doku den Umbruch, den die Digitalisierung für den Handel und das Konsumverhalten bedeutet. Während Traditionsunternehmen schließen, erobern Lieferboten und Paketabholstationen das Stadtbild. Bis 21.10, 3sat

20.15 RAPPER

Eine Braut kommt selten allein (D 2017, Buket Alakus) Der gescheiterte Clubbesitzer Johnny (gespielt von Rapper Paul Würdig alias Sido) verliebt sich in die Romni Sophie (Michelle Barthel). Bald steht ihre 16-köpfige Großfamilie vor der Türe. Turbulente Komödie. Bis 21.45, Das Erste

20.15 BEZIEHUNGSWIRREN

Laura wirbelt Staub auf (Une femme de ménage, F 2002, Claude Berri) Jacques (Jean-Pierre Bacri) wurde von seiner Frau verlassen. Seitdem führt er ein eher trostloses Leben zwischen seiner Arbeit als Tontechniker, Stammbeisln und seiner ungepflegten Wohnung. Bis er eines Tages auf die Anzeige einer Putzfrau stößt und die junge Frau einstellt. Laura (überzeugend: Émilie Dequenne) macht seine Wohnung sauber und sorgt für ein Durcheinander in seinem Kopf. Eine ungewöhnliche Beziehung beginnt. Bis 21.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europas Hundertjährige Seit Jahrzehnten steigt die Lebenserwartung. Kinder, die heute geboren werden, könnten 120 Jahre alt werden. Welche speziellen Gene muss man besitzen, um hundert Jahre alt zu werden? Alexander Steinbach hat sich auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien umgeschaut, wo die meisten Hundertjährigen Europas leben.

Bis 23.05, ORF 2

23.00 TALK

Menschen bei Maischberger: Die Koalition der Verlierer – Drohen uns faule Kompromisse? Gäste: Klaus Wowereit, SPD (Ex-Bürgermeister von Berlin), Dorothee Bär (CSU), Oskar Lafontaine (Die Linke), Journalist Friedrich Küppersbusch, TV-Moderator Claus Strunz und Unternehmerin Stephanie Bschorr. Bis 0.15, Das Erste

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Die Lebensende-Klinik – Sterben auf Wunsch In keinem Land der Welt wird Sterbehilfe so liberal gehandhabt wie in den Niederlanden. Die Möglichkeit, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, gilt dort als Zeichen des Fortschritts, eine große Mehrheit der Niederländer steht hinter der Regelung. Kritiker fürchten, dass der Todeswunsch zu leichtfertig erfüllt wird. Bis 23.50, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Zapp 1) G20-Randale: Polizei will Aufnahmen von Journalisten. 2) Ergebnis: Auswertung zu Facebook-Kommentaren. 3) IOC: Entscheidung über russische Olympia-Teilnahme. Bis 23.50, NDR