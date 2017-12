Frankreichs Rockikone Johnny Hallyday tot

Der 74-Jährige litt seit März an Lungenkrebs

Paris – Der französische Rockmusiker Johnny Hallyday ist tot. Er starb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 74 Jahren, wie seine Ehefrau Laeticia der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Hallyday war an Lungenkrebs erkrankt.

"Er hat uns diese Nacht verlassen, wie er sein ganzes Leben lang gelebt hat: mit Mut und Würde", erklärte seine Ehefrau.

Erst Schlager, dann Rock

Hallyday, dessen bürgerlicher Name Jean-Philippe Smet lautete, hatte seine musikalische Laufbahn in den frühen 60er-Jahren mit Schlagern begonnen, ehe er auf Rockmusik umsattelte. Er galt bis zuletzt als einer der größten Stars im französischen Showbusiness. In seiner mehr als 50-jährigen Karriere verkaufte er über hundert Millionen Platten, mühelos füllte er in seiner Heimat immer wieder große Stadien.

Fast 50 Studio-Alben nahm der Sänger mit den tätowierten Oberarmen, den stahlblauen Augen und dem sorgsam gepflegten Bärtchen im Laufe seiner Karriere auf, rund 40 seiner Platten wurden mit Gold ausgezeichnet. Er wechselte von Rock'n'Roll zu Soul, Country, Blues und Pop und spielte auch in mehreren Kinofilmen mit. (APA, 6.12.2017)