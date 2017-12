Trump zu Abbas: Möchte US-Botschaft nach Jerusalem verlegen

Trump führte Telefonate mit diversen Machthabern im Nahen Osten

Jerusalem – US-Präsident Donald Trump informierte den palästinischen Präsidenten Mahmoud Abbas am Dienstag darüber, dass er die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen möchte. Das verkündete ein Sprecher von Abbas. In die Stellungnahme ging der Sprecher nicht darauf ein, wann die Verlegung stattfinden sollte.

"Präsident Mahmoud Abbas erreichte ein Anruf vom US-Präsidenten Donald Trump, in dem er den Präsidenten darüber informierte, dass er die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen möchte", so der genaue Wortlaut des Sprechers. Abbas warnte daraufhin Trump, dass dies "gefährliche Konsequenzen" hätte.

Telefonate auch mit Netanjahu und Jordans König



Das Telefonat fand nur einen Tag vor der mit Hochspannung erwarteten Bekanntgabe von Trumps Entscheidung zum Status von Jerusalem statt. Der US-Präsident führte eine ganze Serie von weiteren Telefonaten mit führenden Politikern im Nahen Osten.

Der Präsident wolle am Dienstag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dem jordanischen König Abdullah und eben auch mit Palästinenserpräsident Abbas sprechen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, mit.

Trump werde wahrscheinlich auch noch mit anderen ausländischen Staatenlenkern sprechen, erklärte sie weiter.

Trump hatte am Montag eine durch US-Recht vorgegebene Frist für die Entscheidung zur möglichen Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verstreichen lassen. Das US-Außenministerium erklärte, der Präsident wäge noch "Optionen" ab. Die Entscheidung werde aber in den kommenden Tagen fallen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Trump will sie dann in einer Ansprache verkünden.

Große Unruhe

Die bevorstehende Bekanntgabe der Entscheidung des US-Präsidenten sorgte international für große Unruhe. Arabische Politiker warnten vor einem neuen Flächenbrand in Nahost im Falle der Botschaftsverlegung.

Der Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahostkonflikt. Israel proklamierte den Ost- und den Westteil der Stadt zur "ewigen, unteilbaren Hauptstadt". Für die Palästinenser ist Ost-Jerusalem hingegen die Hauptstadt ihres künftigen Staates. Sollten die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen, würden sie damit einseitig die Stadt als Hauptstadt Israels anerkennen.

Warnung aus Brüssel und Berlin

Die Europäische Union und Deutschland haben die USA vor einer Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel gewarnt. Alles, was die Friedensbemühungen und die Schaffung zweier Staaten für Israelis und Palästinenser untergrabe, müsse absolut vermieden werden, forderte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Rande eines Treffens mit US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag in Brüssel. Es müsse auf dem Verhandlungswege geklärt werden, wie Jerusalem künftig Hauptstadt beider Staaten sein könne.

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnte die USA vor weitreichenden Folgen. "Eine Lösung der Jerusalem-Problematik kann nur durch direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien gefunden werden", sagte er in Berlin. "Alles, was die Krise verschärft, ist kontraproduktiv in diesen Zeiten." (red, APA, Reuters, 5.12.2017)