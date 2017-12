Polizei wacht mit Sturmgewehren in Parndorfs Outlet Center

Patrouillen an besucherstarken Tagen aufgrund von Terrorgefahr

Parndorf – Im Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird das vorweihnachtliche Shoppingerlebnis heuer erstmals von schwerbewaffneten Polizisten bewacht. Aufgrund der Terrorgefahr in Europa patrouillieren vor allem an besucherstarken Tagen Beamte mit Sturmgewehren im Einkaufszentrum, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Ausgabe Burgenland).

Die Polizisten würden im Rahmen des "dynamischen Raumschutzes" in Parndorf ihren Dienst versehen, erklärte Polizeisprecher Helmut Greiner. Zum Einsatz kämen Mitglieder der Einsatzeinheit Burgenland. Diese würden über eine entsprechende Ausrüstung verfügen und seien "für alle eventuellen Fälle" gerüstet. Eine konkrete Gefahr bestehe allerdings nicht.

Aktion seit November

Erste Streifen in Parndorf habe es bereits im Sommer gegeben, sagte Greiner. Die jetzige Aktion laufe seit November und werde zumindest noch bis Weihnachten dauern. Daneben gebe es verstärkte Polizeistreifen bei Großansammlungen wie Christkindlmärkten. (APA, 5.12.2017)