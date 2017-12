Lifte mehrheitlich ab Freitag in Betrieb

St. Pölten – Niederösterreichs Skigebiete starten in die Saison 2017/18. Die Lifte werden mehrheitlich am Freitag in Betrieb gehen, teilte die Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer des Landes in einer Aussendung mit. Auf dem Hochkar sind die Pisten bereits seit dem vergangenen Samstag geöffnet.

In den Skigebieten ist nach Kammer-Angaben wieder einiges in Infrastruktur und Beschneiung investiert worden. So wurde etwa der Sonnenlift am Hochkar modernisiert und die Kapazität auf 1.200 Personen pro Stunde ausgeweitet. Am Annaberg wurde um zwei Millionen Euro der Anna-Park um eine FunCross-Strecke erweitert. Ein neuer Speicherteich mit 50.000 Kubikmeter war "die größte Investition des heurigen Winters".

"Kleine Feine"

Aus lokaler Sicht unverzichtbar sind laut Wirtschaftskammer zudem die kleinen Schleppliftbetriebe. Sie haben sich großteils unter der Marke Die kleinen feinen NÖ Skigebiete zusammengeschlossen.

Die Wintersportorte im Bundesland kennzeichne durch die Nähe zu Wien ein ungewöhnlich hoher Anteil an Tagesgästen, erinnerte der Vorsitzende der Fachvertretung Seilbahnen, Michael Reichl. Die Skigebiete würden sich vor allem als ideale Destinationen für Familien, Kinder, Jugendliche sowie Ein- und Wiedereinsteiger positionieren. (APA, 5.12.2017)