Rotes Kreuz: Mehr als 200 Tote bei Kämpfen in Jemens Hauptstadt

Hilfsorganisation sieht wegen neuer Kämpfe zudem schon mehr als 400 Verletzte

Sanaa – Seit dem Ausbruch der neuen Kämpfe vor rund einer Woche sind in Jemens Hauptstadt Sanaa nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 234 Menschen ums Leben gekommen. Rund 400 Menschen seien dort in diesem Zeitraum verletzt worden, erklärte IKRK-Sprecherin Iolanda Jaquemet am Dienstag. Nach heftigen Luftangriffen bis zum frühen Morgen habe sich die Lage beruhigt.

In dem Bürgerkriegsland war in der vergangenen Woche das Bündnis zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und den Anhängern des Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh zerbrochen. In Sanaa brachen am Mittwoch heftige Kämpfe zwischen beiden Seiten aus. Jets der von Saudi-Arabien geführten Koalition bombardierten Huthi-Stellungen. Bei den Kämpfen töteten die Rebellen am Montag auch Ex-Präsident Saleh. (APA, 5.12.2017)