Schlierenzauer springt am Wochenende in Titisee

Comeback nach Seitenbandverletzung

Innsbruck – Gregor Schlierenzauer wird am Wochenende bei den Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt (Deutschland) sein Comeback nach einer Knieverletzung geben. Der Tiroler hatte sich Anfang November beim Gleittraining eine Seitenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Nach einem Sprungtraining in Lillehammer fühlt sich der 27-Jährige bereit für den Einstieg in die Olympia-Saison.

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin nominierte Schlierenzauer in sein siebenköpfiges Aufgebot. Schlierenzauer ersetzt Markus Schiffner, der seine Form noch nicht gefunden hat. In Titisee-Neustadt sind ein Teambewerb und eine Einzelkonkurrenz angesetzt. (APA, 5.12.2017)