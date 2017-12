Mindestens 15 Tote nach Überschwemmungen in Thailand

Hunderttausende Haushalte von Monsun-Regen betroffen

Bangkok – Bei Monsunregenfällen sind im Süden Thailands mindestens 15 Menschen ertrunken. Wie das Ministerium für Katastrophenschutz am Dienstag in Bangkok weiter mitteilte, waren in acht Provinzen des Landes Hunderttausende Haushalte von Überschwemmungen betroffen. Demnach leiden eine Million Einwohner Thailands aktuell an den Überschwemmungen – etwa wegen zerstörter Häuser oder Ernteausfällen.

Nach Angaben der Wetterbehörde wird ein Rückgang der Regenfälle erst für Mitte Dezember erwartet. Mindestens bis zum Freitag soll es demnach aber weiter besonders heftig regnen. (APA, 5.12.2017)