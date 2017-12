Pirls-Studie: Zehnjährige lesen wieder besser

Bildungsminsiterin Sonja Hammerschmid ( SPÖ ) sieht den Grund für die besseren Leistungen gegenüber 2011 im Wirken erster Maßnahmen in der Schulpolitik. "Es geht in die richtige Richtung." So habe es an 70 Volksschulen und 100 Kindergärten ein Netzwerkprojekt zur Sprachförderung gegeben. Trotzdem sei das Ergebnis, dass Österreichs Volksschüler weiterhin nur durchschnittliche Leistungen schaffen, "inakzeptabel". Um das zu verbessern, müsse man unter anderem mehr Ganztagsschulen einführen. (Lisa Kogelnik, 5.12.2017)

Stufe drei – die Schüler können Beziehungen zwischen Handlungen und Ereignissen erklären und Entwicklungen über den Text hinweg erkennen und interpretieren – erreichen 39 Prozent. In die Spitzengruppe geschafft haben es acht Prozent der österreichischen Schüler: Sie können übergeordnete Themen erfassen, Ideen verknüpfen und vielschichtige Informationen interpretieren. EU-weit gehören zwölf Prozent dieser Gruppe an.

Im internationalen Vergleich ist die Risikogruppe ebenso wie die Spitzengruppe in Österreich nicht besonders groß. Laut den Studienergebnissen gehören 16 Prozent der Volksschüler beim Lesen der Risikogruppe an, EU-weit sind es 18 Prozent. Zwei Prozent sind ganz an den Aufgaben gescheitert, 13 Prozent konnten explizit genannte Informationen in den Texten auffinden und wiedergeben und einfache Schlussfolgerungen ziehen. Sie schafften es aber nicht, Schlussfolgerungen über Eigenschaften, Gefühle oder Motivationen zu ziehen und Informationen zu vernetzten – diese Stufe zwei errichten 37 Prozent der getesteten Schüler.

Ebenfalls signifikant, aber nicht gar so drastisch ist der Leistungsunterschied von 52 Punkten zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Schreiner gibt allerdings zu bedenken, dass die Flüchtlingswelle aus dem Jahr 2015 in den Daten noch nicht erfasst ist, da die Flüchtlingskinder während des Untersuchungszeitraums zu großen Teilen noch als außerordentliche Schüler geführt wurden und deshalb nicht Teil der Studie waren.

Bei Pirls werden die Leseleistungen am Ende der Volksschule getestet. 2011 hatten die Volksschüler 529 Punkte erreicht, 2006 waren es noch 538. In Österreich wickelt das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) die Studie ab.

Wien – Österreichs Volksschüler können wieder so gut lesen wie vor zehn Jahren. Das hat die internationale Bildungsstudie Pirls (Progress in International Reading Literacy Study) ergeben. Mit 541 Punkten liegen die im Frühjahr 2016 getesteten Zehnjährigen im Durchschnitt der 24 EU-Teilnehmerländer und erreichen EU-weit Platz 16.

Hintergrund: Die Pirls-Studie

Durchgeführt wird die Progress in International Reading Literacy Study (Pirls) alle fünf Jahre von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) in Boston, USA. In Österreich wickelt das Bundesinstitut für Bildungsforschung die Studie ab. Sie testet die Leseleistungen von Schülern am Ende der vierten Klassen Volksschule.

Mit der von der OECD organisierten Pisa-Studie für 15- bis 16-Jährige lassen sich die Ergebnisse nur bedingt vergleichen, da bei Pirls neben vielen OECD-Staaten auch zahlreiche andere Staaten wie Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Iran, Kuwait, der Iran, Marokko, Südafrika und Trinidad und Tobago mitmachen.

In Österreich wurde für Pirls im April und Mai 2016 eine Stichprobe von knapp 4.500 Schülern aus circa 150 zufällig ausgewählten Schulen getestet. Die Kinder mussten Informationstexte und literarische Texte lesen und anschließend dazu Fragen beantworten. Dafür standen ihnen 80 Minuten zur Verfügung. Per Fragebogen wurden außerdem Hintergrundinformationen erhoben, von denen angenommen wird, dass sie mit der Lesekompetenz in Verbindung stehen (zum Beispiel sozialer Hintergrund, Lesegewohnheiten, Unterrichtsstrategien, schulisches Umfeld). Die Daten einzelner Schüler und Schulen wurden nicht ausgewertet. (APA)

