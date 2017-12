Spaniens Justiz zieht europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont zurück

Hintergrund waren offenbar Befürchtungen der spanischen Justiz, dass Belgien die Ermittlungen behindern könnte

Madrid – Das spanische Höchstgericht hat am Dienstag den europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und vier weitere frühere Mitglieder seiner Regierung zurückgenommen. Man habe die Entscheidung auch den belgischen Behörden mitgeteilt, heißt es in einer Aussendung des Gerichts. Puigdemont und seine vier Mitstreiter halten sich seit mehreren Wochen in Brüssel auf, in Spanien wird unter anderem wegen "Aufstands" und Veruntreuung von Geldern gegen sie ermittelt.

Hintergrund der Entscheidung ist nach Angaben der spanischen Behörden aber kein Dialogangebot an die Geflüchteten. Vielmehr habe es in Madrid die Befürchtung gegeben, dass die belgischen Behörden wegen der noch ausstehenden Entscheidung über den Haftbefehl die Ermittlungen gegen Puigdemont und seine Mitstreiter behindern könnten. Ein belgisches Gericht wollte am 14. Dezember über ihre Auslieferung an Spanien entscheiden.

Referendum und Unabhängigkeitserklärung

Gegen die fünf Personen wird in Spanien in Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober ermittelt, das Spaniens Regierung als illegal ansieht. Damals hatten sich 92 Prozent der Wähler für eine Loslösung Kataloniens von Spanien entschieden. Allerdings hatten Gegner der Separatisten zum Boykott aufgerufen, die Beteiligung lag nur bei 43 Prozent.

Die Bemühungen der Justiz hatten sich verschärft, nachdem das katalanische Parlament die Region am 27. Oktober für unabhängig erklärt hatte. Auch diesen Schritt betrachtet Spanien als illegal, kein Land hat die Erklärung anerkannt. (red, 5.12.2017)