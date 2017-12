Verfassungsgericht öffnet Ehe für Homosexuelle ab 2019

Verschiedengeschlechtlichen Paaren steht dann im Gegenzug auch die eingetragene Partnerschaft offen

Wien – Der Verfassungsgerichtshof gibt den Weg für die "Ehe für alle" frei. Auch gleichgeschlechtliche Paare können damit künftig in Österreich heiraten. Mit einem Erkenntnis vom 4. Dezember hat das Höchstgericht die gesetzlichen Regelungen aufgehoben, die homosexuellen Paaren bisher den Zugang zur Ehe verwehrten.

Der Gerichtshof begründet diesen Schritt mit dem Diskriminierungsverbot des Gleichheitsgrundsatzes. Die alte Regelung wird mit 31. Dezember 2018 aufgehoben, die Öffnung tritt somit am 1. Jänner 2019 in Kraft – ab dann können gleichgeschlechtliche Paare in Österreich also heiraten, wenn das Parlament die Regelung nicht schon vorher ändert. Gleichzeitig steht dann die eingetragene Partnerschaft auch verschiedengeschlechtlichen Paaren offen, sollte der Gesetzgeber bis dahin nicht anderes beschließen.

Unzulässige Diskriminierung

In der amtswegigen Prüfung der Verfassungsrichter ging es darum, dass gleichgeschlechtliche Paare bisher verschiedengeschlechtlichen rechtlich weitgehend gleichgestellt sind, aber unterschiedliche Rechtsinstitute bestehen. Die Richter prüften aufgrund von Bedenken, dass diese Unterscheidung eine unzulässige Diskriminierung im Hinblick auf die sexuelle Orientierung darstellt.

Konkret überprüfte der Gerichtshof die Wortfolge "verschiedenen Geschlechts" in Paragraf 44 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs – und entschied nun, diese aufzuheben – sowie das komplette Eingetragene-Partnerschaft-Gesetz. Im diesem werden nun jene Bestimmungen aufgehoben, die die eingetragene Partnerschaft bisher auf gleichgeschlechtliche Paare beschränkten.

Beschwerde zweier Frauen in Wien als Auslöser

Anlass des Verfahrens war die Beschwerde zweier Frauen, die in eingetragener Partnerschaft leben und die Zulassung zur Begründung einer Ehe beantragt hatten. Der Magistrat der Stadt Wien und in der Folge das Verwaltungsgericht Wien hatten diesen Antrag abgelehnt.

Das Eingetragene-Partnerschaft-Gesetz war 2009 beschlossen worden und 2010 in Kraft getreten – damals mit dem Ziel, die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare abzubauen. Es blieb aber vor dem Hintergrund eines "bestimmten traditionellen Verständnisses" bei den zwei verschiedenen Rechtsinstituten der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft.

Richter: Trennung in zwei Formen bedeutet Ungleichheit

In den vergangenen Jahren wurde Letztere der Ehe weiter angenähert, trotzdem lasse sich "die Unterscheidung in Ehe und eingetragene Partnerschaft heute aber nicht aufrechterhalten, ohne gleichgeschlechtliche Paare zu diskriminieren", erklärte der Verfassungsgerichtshof am Dienstag. "Denn die Trennung in zwei Rechtsinstitute bringt zum Ausdruck, dass Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung nicht gleich den Personen mit verschiedengeschlechtlicher Orientierung sind."

Die diskriminierende Wirkung zeige sich darin, dass "durch die unterschiedliche Bezeichnung des Familienstandes ('verheiratet' versus 'in eingetragener Partnerschaft lebend') Personen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft auch in Zusammenhängen, in denen die sexuelle Orientierung keinerlei Rolle spielt und spielen darf, diese offenlegen müssen und, insbesondere auch vor dem historischen Hintergrund, Gefahr laufen, diskriminiert zu werden", heißt es im Erkenntnis der Verfassungsrichter. (APA, red, 5.12.2017)