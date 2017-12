Raffl bei erstem Flyers-Sieg nach zehn Niederlagen stark

Tor und Assist für den Stürmer

Calgary –Stürmer Michael Raffl hat am Montag in der National Hockey League (NHL) beim 5:2-Auswärtserfolg der Philadelphia Flyers gegen die Calgary Flames ein Tor und einen Assist beigesteuert. Der Erfolg in Kanada bedeutete für sein Team den ersten Sieg nach zehn Niederlagen in Serie.

Raffl war im Mitteldrittel am zweiten Flyers-Tor durch Scott Laughton (28.) beteiligt, ehe er nur 25 Sekunden später selbst auf 3:1 stellte. Für den Villacher war es im 27. Saisonspiel der dritte Treffer sowie der zweite Assistpunkt. Nach einem weiteren Tor im zweiten Abschnitt ließen sich die Gäste den dringend nötigen Erfolg nicht mehr nehmen. (APA, 5.12.2017)

NHL-Ergebnisse:

Calgary Flames – Philadelphia Flyers (Raffl je 1 Tor u. Assist) 2:5

Nashville Predators – Boston Bruins 5:3

Washington Capitals – San Jose Sharks 4:1

Florida Panthers – New York Islanders 4:5 n.P.