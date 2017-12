Lange Haftstrafen für Nierenhändler in Costa Rica

Ein Arzt und ein Gastronom hatten Arme gegen geringes Entgeld zur Entnahme einer Niere überredet

San Jose – Wegen illegalen Organhandels sind ein Arzt und ein Pizzeriabesitzer in Costa Rica zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt San Jose befand die beiden am Montag für schuldig, Bedürftige gegen geringes Entgeld zur Entnahme einer Niere überredet und diese dann um ein Vielfaches an ausländische Patienten verkauft zu haben.

Der Arzt, der die illegalen Transplantationen vornahm, wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Pizzeriabesitzer, der die Opfer ausmachte und ihnen Geld anbot, erhielt eine achtjährige Haftstrafe. Drei weitere angeklagte Mediziner sprach das Gericht aus Mangel an Beweisen frei.

Die fünf Angeklagten waren 2013 festgenommen worden, nachdem die Polizei 14 illegale Nieren-Transplantationen ermittelt hatte. Ihren Opfern boten die Organhändler zwischen 3.000 und 6.000 Dollar pro Niere. Verkauft wurden diese dann für rund 100.000 Dollar (85.000 Euro) an Patienten überwiegend aus Israel, aber auch aus Europa. (APA, 5.12.2017)