Israel greift Militäreinrichtung bei Damaskus an

Drei schwere Explosionen und dichter Rauch über Dschamraja im Westen der Hauptstadt

Beirut – Israel hat Berichten staatlicher syrischer Medien zufolge mit Raketen eine Militäreinrichtung bei Damaskus angegriffen. Drei Geschosse seien von der Luftabwehr abgefangen worden, meldete die Nachrichtenagentur Sana. Zeugen berichteten von drei schweren Explosionen und dichtem Rauch über Dschamraja im Westen der Hauptstadt. Dort befindet sich eine Forschungseinrichtung des syrischen Militärs, die 2013 schon einmal mutmaßlich von Israel angegriffen wurde. Eine Sprecherin des israelischen Militärs erklärte, zu ausländischen Berichten nehme man keine Stellung.

Israel hat in der Vergangenheit häufiger Stellungen der libanesischen und vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz in Syrien angegriffen. Die Miliz kämpft an der Seite der syrischen Regierungstruppen gegen Aufständische. Syrischen Berichten zufolge griff Israel am Samstag eine Stellung des Militärs südlich von Damaskus an. Im September soll es einen israelischen Angriff auf eine mutmaßliche syrische Chemiewaffen-Fabrik gegeben haben. (Reuters, 5.12.2017)