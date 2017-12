Land Tirol suspendiert Pädagogen nach Missbrauchsvorwürfen

Wird vorgeworfen, in 1990er-Jahren an Skihauptschule Neustift anzügliche Gespräche mit SchülerInnen geführt und sie "unpassend berührt" zu haben

Wien – Im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen in der ehemaligen Skihauptschule Neustift hat das Land Tirol erste Konsequenzen gezogen. Ein in den 1990er-Jahren an der Skihauptschule im Schul- und Trainingsbereich tätiger Pädagoge wurde nach einer Prüfung vorläufig suspendiert, teilte das Land am Montagabend in einer Aussendung mit.

Dem Pädagogen wird vorgeworfen, anzügliche Gespräche mit SchülerInnen geführt zu haben und sie im Zuge von Massagen und Sicherungsarbeiten im Training und Sportunterricht "unpassend berührt" zu haben. "Wir unternehmen alle möglichen Anstrengungen, um erhobene Vorwürfe lückenlos aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen", erklärte Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Bis zur Klärung der strafrechtlichen und disziplinärrechtlichen Verantwortung bleibe der betroffenen Pädagoge vorläufig suspendiert.

Die Bildungsabteilung des Landes Tirol und der Landesschulrat haben in den vergangenen Tagen Akten von den 1970er-Jahren bis heute durchforstet, nachdem mutmaßliche Übergriffe durch STANDARD-Recherchen publik wurden. Dabei sei man auf den nunmehrigen Fall gestoßen, hieß es. 1

Werdenigg: "Hat nichts mit Sportart zu tun"

Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg, die den Fall ins Rollen brachte, hat am Montag in der ORF-Sendung "Tiro Heute" indes auf die Aussagen zweier Opfer zu Anklagen wegen sexueller Übergriffe von Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher reagiert. "Es kann in sehr vielen Sportarten noch etwas kommen. Es ist ganz gut, dass es nicht nur auf den Skisport alleine beschränkt ist."

Mit der Sportart habe das nichts zu tun. "Das ist in Verbänden und Vereinen, das liegt im Sportsystem, im Training, in den Aufbau-Strukturen", sagte Werdenigg über immer mehr gemeldete Missbrauchsfälle. Sie selbst hatte "die Lawine" mit Berichten von sexuellen Übergriffen bis hin zu einer Vergewaltigung durch einen Mannschaftskollegen – als sie 16 Jahr alt war – ins Rollen gebracht.

Am Dienstag wird sie nun am Landeskriminalamt Tirol aussagen. "Ich vertraue darauf, dass man das von rechtsstaatlicher Seite sehr gut lösen wird", erklärte die Olympia-Vierte in der Abfahrt 1976 in Innsbruck dazu. (APA, red, 4.12.2017)