NGOs zeigen nach Glyphosat-Verlängerung EU-Behörden an

Hätte es eine unabhängige Bewertung des Herbizids gegeben, wäre einer Verlängerung nicht zugestimmt worden, sind Umweltorganisationen überzeugt

Wien/Klagenfurt/Brüssel – Auch eine Woche, nachdem sich die EU-Staaten mehrheitlich für die Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Herbizid Glyphosat ausgesprochen haben, bleibt das Thema ein Aufreger. Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) fordert ein Sofortverbot von Glyphosat in Österreich, wie der der Austria Presseagentur erklärt.

Als "Spiegelminister" zu Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) habe er an das Agrarressort einen Gesetzestext geschickt, in dem das sofortige Verbot des Unkrautvernichtungsmittels verlangt wird, sagte Leichtfried. Nächste Woche soll der Antrag im Nationalrat behandelt werden. Es sei ein "handfester Skandal", was in der EU hier passiert sei, so der Verkehrsminister.

Ähnlich sieht das ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen in Österreich, Deutschland, Italien, Lissabon und Frankreich, das nun bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Strafanzeige erstattet hat.

Keine unabhängige Bewertung



Das Bfr und EFSA hätten keine "unabhängige, objektive und transparente Bewertung der gesundheitlichen Risiken von Glyphosat vorgenommen", wie das die EU-Pestizidverordnung 1107/2009 verlangen würde, so die NGO Global 2000 in einer Aussendung. Das hätten eigene Nachforschungen, US-Gerichtsdokumente ("Monsanto Papers") und ein Plagiatsgutachten ergeben. Folglich wäre mit Glyphosat ein Pestizidwirkstoff erneut europaweit genehmigt worden, der ansonsten die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zulassung wahrscheinlich verfehlt hätte.

Brisant sei, so die NGOs, dass das BfR jene veröffentlichten Studien, die sich mit den potenziellen Stoffeigenschaften von Glyphosat beschäftigen, gar nicht selbst bewertet hätte, sondern die Bewertungen "wortwörtlich aus dem Zulassungsantrag der Hersteller übernahm, und dabei die Herkunft `bewusst verschleierte', wie ein Gutachten des Salzburger Medienwissenchaftlers Stefan Weber feststellt habe. Die Behörden weisen diesen Vorwurf zurück. (red, 4.12.2017)