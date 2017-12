68. Berlinale: Start mit neuem Film von Wes Anderson

Der Animationsfilm "Isle of Dogs" feiert am 15. Februar Weltpremiere

St. John's – Die 68. Berlinale wird mit dem neuen Film von US-Regisseur Wes Anderson eröffnet. Zum Auftakt des Festivals werde am 15. Februar als Weltpremiere Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs – Ataris Reise" gezeigt, teilten die Berliner Filmfestspiele am Montag mit.

Anderson ist schon ein echter Berlinale-Stammgast. Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Bären zeigte der Texaner bereits drei Filme: "Die Royal Tenenbaums" (2002), "Die Tiefseetaucher" (2005) und "Grand Budapest Hotel (2014)", der den Großen Preis der Jury gewann. (APA/dpa, 4.12.2017)