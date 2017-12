Wiener Ring wegen OSZE-Konferenz teilweise gesperrt

Verkehrsbehinderungen am Donnerstag und Freitag in der Innenstadt zu erwarten

Wien – Wegen des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der heuer unter österreichischem Vorsitz in der Wiener Hofburg stattfindet, wird der Ring am Donnerstag teilweise gesperrt.

Darauf machte die Polizei am Montag aufmerksam. Die Sperre betrifft den Abschnitt vom Julius-Raab-Platz und dem Äußeren Burgtor und wird voraussichtlich von 8.00 bis 10.00 Uhr dauern.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Vordere Zollamtsstraße, den Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz und den Getreidemarkt umgeleitet. Zu dem Treffen am Donnerstag und Freitag werden mehr als 40 Außenminister erwartet, unter ihnen Rex Tillerson (USA) und Sergej Lawrow (Russland).

Autofahrer sollten sich auf Verkehrsbehinderungen an beiden Tagen auf der gesamten Ringstraße und Franz Josefs-Kai einstellen. (APA, 4.12.2017)