Fernduelle um vier CL-Achtelfinalplätze am Dienstag

ManUnited, Basel, Juve und AS Roma mit guter Ausgangslage. Bayern braucht Heimsieg mit vier Toren Differenz gegen Paris St. Germain, um noch Gruppensieger zu werden

Manchester/München (Bayern)/Barcelona – In den Dienstag-Spielen (alle 20.45 Uhr) der Fußball-Champions-League geht es noch um vier Achtelfinal-Tickets. Während im Schlager des Tages zwischen Bayern München und Paris St. Germain nur noch der Gruppe-B-Sieger ermittelt wird, steht im Pool A noch kein Aufsteiger fest. Der FC Barcelona ist dagegen bereits Sieger der Gruppe D, und im Pool C ist Englands Meister Chelsea fix weiter.

Europa-League-Gewinner Manchester United ist als Gruppe-A-Spitzenreiter praktisch aufgestiegen, die Truppe von Jose Mourinho kann sich im Heimspiel gegen ZSKA Moskau sogar eine Niederlage mit sechs Toren Differenz leisten. Russlands Vizemeister weist wie der zweitplatzierte FC Basel, der beim noch punktlosen Tabellenletzten Benfica Lissabon gastiert, drei Punkte Rückstand auf.

Großes

ÖFB-Star David Alaba und seine Bayern brauchen nach der 0:3-Auswärtsniederlage in Paris nun einen Heimerfolg mit vier Toren Differenz, um PSG-Superstar Neymar und Co. noch abzufangen und zum 15. Mal Gruppensieger in Europas Königsklasse zu werden. Die Münchner müssen aber weiter ohne ihren niederländischen Star Arjen Robben (nach Muskelfaserriss), Juan Bernat (muskuläre Probleme), Stammtormann Manuel Neuer und Thiago (beide langzeitverletzt) auskommen.

In der Gruppe C empfängt Chelsea den Tabellendritten Atletico Madrid, der im Frühjahr wohl nur in der K.o.-Phase der Europa League weiterspielen wird. AS Roma hat nämlich zwei Zähler Vorsprung auf die Spanier und steht im Heimspiel gegen das bereits fix ausgeschiedene Schlusslicht Qarabag Agdam vor einem Pflichtsieg.

Ähnlich gut präsentiert sich die Ausgangslage für Italiens Meister Juventus Turin, der beim Gruppe-D-Letzten Olympiakos Piräus zu Gast ist. Der Finalist der abgelaufenen Saison geht mit einem Zähler Vorsprung ins Fernduell um Platz zwei mit Sporting Lissabon, der zum Abschluss unbedingt einen Sieg in Barcelona braucht, um seine Achtelfinalchance zu wahren. Bei Punktegleichheit hätte im direkten Duell "Juve" aufgrund des 2:1-Heimsieges die Nase vorne, da die Partie in Lissabon 1:1 endete. (APA, 4.12.2017)