Heiko Vogel soll Foda bei Sturm nachfolgen

Deutscher gewann mit Basel die Schweizer Meisterschaft und betreute bis März die Amateure von Bayern München

Graz – Sturm Graz wird voraussichtlich auch nach dem bevorstehenden Abschied von Chefcoach Franco Foda zur Winterpause von einem Deutschen trainiert werden. Laut Kleine Zeitung spricht alles dafür, dass der Deutsche Heiko Vogel das Amt von Foda bei Sturm übernehmen wird.

Der 41-jährige Vogel soll demnach noch in dieser Woche offiziell als Foda-Nachfolger in Graz vorgestellt werden. Foda fungiert noch bis Jahresende in einer Doppelrolle als Vereinstrainer und Teamchef und soll sich ab dem kommenden Jahr nur mehr auf seinen Job beim ÖFB konzentrieren.

Sein voraussichtlicher Nachfolger Vogel wurde 2011 beim Schweizer Topklub FC Basel vom Co-Trainer zum Chefcoach befördert, gewann dort die Schweizer Meisterschaft und feierte in der Champions League unter anderem Siege gegen Manchester United und Bayern-München. Zuletzt betreute er die Amateure von Bayern München, trat jedoch im März 2017 von diesem Amt zurück. (sid, 4.12.2017)