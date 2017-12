Acht Festnahmen nach Mord an Bloggerin Caruana Galizia in Malta

Die Verhafteten sollen teilweise vorbestraft sein, die Behörden deuten eine Verbindung zum organisierten Verbrechen an

Valletta – Maltas Premier Joseph Muscat hat am Montag im Mordfall Daphne Caruana Galizia die Festnahme von acht Personen bekanntgegeben, die mit der Autobombenexplosion von Mitte Oktober in Verbindung stehen sollen. Bei allen acht handle es sich um maltesische Staatsbürger, teilten die Ermittler mit. Muscat deutete an, dass die Männer mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen könnten, mehrere von ihnen seien vorbestraft.

Die Verhaftungen erfolgten laut Muscat bei einer gemeinsamen Aktion der Geheimdienste, der Polizei und der Armee. Innerhalb von 48 Stunden solle über eine formelle Anklage entschieden werden.

Mehrere Politiker in Visier der Aufdeckerjournalistin

Der Mord an der Aufdeckerjournalistin hatte für Aufsehen gesorgt, weil viele Beobachter einen politischen Zusammenhang herstellten. Die 53-jährige Caruana Galizia hatte immer wieder über Verstrickung maltesischer Politiker in Fälle von Steuerhinterziehung berichtet. Sowohl Vertreter der Opposition als auch solche der Regierung waren etwa in ihren Recherchen zu den Panama Papers beschuldigt worden, sich unrechtmäßig verhalten zu haben. Unter den Genannten ist auch Premier Muscat. (red, Reuters, 4.12.2017)