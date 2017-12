Hinter Bombe in Potsdam steckt Erpressung gegen Paketlieferdienst DHL

Kein terroristischer Hintergrund

Berlin – Nach dem Fund einer mutmaßlichen Paketbombe in der Potsdamer Innenstadt gibt eine überraschende Wende in dem Fall: Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine Erpressung gegen den Paketdienst DHL. Möglicherweise bestehe auch ein Zusammenhang mit einer Sendung, die Anfang November an eine Firma nach Frankfurt (Oder) gegangen sei, teilten die Ermittlungsbehörden und der Landesinnenminister Karl-Heinz Schröter am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.

Die Polizei hält weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich, vorrangig seien kleine Unternehmen betroffen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass auch Sendungen an Privatleute gingen.

Innenminister Schröter hat die PM eröffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen galt die Zustellung der Paketbombe nicht dem Weihnachtsmarkt. Jedoch liegt uns eine Erpressung zum Nachteil des Paketzustellers DHL vor. #0112pdm — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) December 3, 2017

Ausgeschlossen ist demnach, dass der Potsdamer Weihnachtsmarkt Ziel der mutmaßlichen Paketbombe vom vergangenen Freitag war oder dass es einen terroristischen Hintergrund gibt.

Paket an Apotheke

Ein Lieferdienst hat das verdächtige Paket am Freitag in einer Apotheke nahe dem Weihnachtsmarkt zugestellt. Mitarbeiter der Apotheke hatten die Polizei gerufen, weil ihnen das Paket verdächtig vorkam. Die Sicherheitskräfte hätten die Lieferung unter die Lupe genommen und darin einen metallischen Zylinder, Batterien und Nägel entdeckt. Die Beamten hätten daraufhin die unmittelbare Umgebung der Apotheke und auch Teile des Weihnachtsmarktes gesperrt. Spezialkräfte der Bundespolizei entschärften die Vorrichtung. (Reuters, 3.12.2017)