Weihe von Hermann Glettler: Bischofsstab mit Diskokugel und Pfeffermühle

Der kunstafine neue Bischof von Innsbruck sorgte auch mit seinem Outfit für Aufsehen, DER STANDARD sprach mit dem Künstler, der Hirtenstab und Kreuz schuf

Es war vieles ungewöhnlich bei der Weihe von Hermann Glettler zum neuen Bischof von Innsbruck am Samstag. Der Ort des Geschehens etwa: Nicht den Dom, sondern ein Veranstaltungszentrum, in das möglichste viele der diversen Freundeskreise Platz finden konnten. Der Steirer, der in Graz lange für eine außergewöhnlich offene Multikulti-Pfarre zuständig war, lud in die Olympiahalle. Geweiht wurde Glettler, der sich als Wahlspruch "Euntes curate et praedicate – Geht, heilt und verkündet" (Mt. 10, 7f) ausgesucht hat, unter anderem von zwei weiteren Steirern: Dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner, und dem steirischen Bischof Wilhelm Krautwaschl.

Afrikanische Tänze

Ungewöhnlich waren für die Tiroler wohl auch die traditionellen Tanzeinlagen afrikanischer Frauen – in Glettlers ehemaliger Kirche wurden, neben den Messen auf deutscher Sprache, auch immer englische Messen für die African Community der Stadt gefeiert. Zu Beginn unter skeptischer Beobachtung mancher eingeborenen Österreicher. Glettler zeigte immer Haltung, wenn es um Fragen der Migration ging und engagierte sich in seinem Viertel rund um die St. Andrä-Kirche im Stadtbezirk Lend stark für gelebte Integration.

Vor allem der Bischofsstab ließ aber am Samstag einige Gläubige einen zweiten Blick riskieren. Glitzernd, voller Löcher, mit einer Art Diskokugel und einer Pfeffermühle bestückt ist der Hirtenstab, auf den sich der 52-Jährige künftig stützen will, doch außergewöhnlich.

Kenner wussten sofort, welcher der vielen Künstlerfreunde von Glettler, der selbst als Künstler tätig war, da Hand angelegt hatte: Gustav Troger, den man optisch eher der Country oder Hardrock-Szene als sakraler Kunst zuordnen würde, ist für Hermann Glettlers Bischofsstab verantwortlich. Zuvor hatte der Künstler schon einen Altar für die barocke St. Andrä Kirche geschaffen und eine Säule verspiegelt. Die Kirche St. Andrä war – und bleibt – auch sonst voll von Arbeiten zeitgenössischer Künstler, wie etwa Otto Zitko, Markus Wilfling, Johanna Kandl, Michael Gumhold, ILA, Veronika Dreier, Manfred Erjautz oder Michael Kienzer.

foto: vien Der zerlegte Stab, nach der Bearbeitung von Gustav Troger.

Genau genommen hat der 1951 geborene Künstler, der in der Steiermark und Los Angeles arbeitet, Upcycling betrieben: "Der Hermann hat mir einen gebrauchten Stab eines Vorgängers gebracht. Ich habe nicht gewusst, dass man die Dinger zerlegen kann. Er kam wie mit so einem James Bond Koffer daher", erzählt Troger dem STANDARD.

foto: vien Gustav Troger wird von Beamten vor der Olympiahalle angehalten.

Die Zustellung des glitzernden Hirtenstabs sorgte am Samstag dann auch für Interesse bei der Polizei. Beamte, die das Areal um die Olympiahalle beachten, hielten den Künstler mit dem verdächtigen Koffer prompt auf.

foto: vien Der Stab wird inspiziert.

Nach kurzer Begutachtung, ließen sie sich aber schnell überzeugen, dass Gustav Troger nichts Böses im Schilde führte und der Inhalt des Koffers dringend in der Halle gebraucht würde. Auch das Kreuz, dass Bischof Glettler künftig tragen wird, ist übrigens ein altes, von Troger veredeltes.

Er und Glettler hätten schon über einen Bischofsstab gesprochen, als Glettler als Bischof für die Steiermark im Gespräch war, also bevor Krautwaschl designiert wurde. "Damals hat er gesagt, wenn er Bischof wird, will er einen verspiegelten Stab", so Troger. In diesem Bischofsstab vereinigte Troger, dessen Abeiten unter anderem im Besitz von Museen und Sammlungen in Wien, Graz, Linz und San Francisco sind, aber nun mehrere seiner eigenen Werkphasen: Eine Zeitlang arbeitete Troger viel mit Stahl und Löchern, auch der Stab wurde angebohrt, für den Bischof ist es eine Metapher für nicht perfekte Biografien, für jene, die es nicht immer leicht im Leben hatten und für die er da sein will.

"Hermann wird auch Pfeffer brauchen"

Troger, der der Anfang der 1990er Jahre auch das Pseudonym Clarence Anglin (nach einem berühmten Ausbrecher aus dem Gefängnis Alcatraz), verwendete, war auch für seine Verspiegelungen bekannt. Eine Arbeitsweise, die er am Gelenk des Bischofstabes anwendete. "Und dann hab ich noch eine Pfeffermühle eingebaut", erzählt Troger. Eine Pfeffermühle? "Ja, weil der Hermann wird auch Pfeffer brauchen", betont Troger.

Wie kam der Mann, der den neu geweihten Bischof einen "Herzensfreund" nennt, eigentlich zur Kirchenkunst? "Das war 1984, da wurden im Steirischen Herbst von fünf Kuratoren Kunst für Kirchen gesucht", erinnert sich Troger, der heute bereits Werke in über zehn Kirchen, davon einige Altäre, stehen hat.

orf Beitrag über die Weihe in der Spät-ZiB am Samstag.

Ob er selbst ein gläubiger Mensch sei? "Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt, mein Vater hat noch 1934 im Bürgerkrieg gekämpft, der hat mich natürlich nicht in die Kirche geschickt. Nach all den Jahren habe ich aber ein ganz unbedarftes Verhältnis zur Kirche und zur Religion". Zur Kunst sei er allerdings durch ein "dramatisches Erlebnis" gekommen. "Ich wollte Rennfahrer werden, aber dann starb mein Bruder bei einem Autounfall, danach habe ich angefangen Kunst zu machen, das war wie Therapie für mich", sagt Troger.

Stahlbau

Trogers Religion sei für den neuen Bischof, mit dem er "ein fast brüderliches Verhältnis" habe, selten ein Thema gewesen. "Aber wenn wir zusammen etwas montiert haben, da ist er auch überall raufgeklettert, da war er sich nie zu schade, hatte nie Angst, er hätte auch im Stahlbau arbeiten können", sagt Troger voller Anerkennung. (Colette M. Schmidt, 3.12.2017)