Deutsche Herrmann siegt, Hauser Zwölfte

Denise Herrmann gewann beim Biathlon-Weltcup in Östersund auch die Verfolgung, Hauser verbesserte sich von 24 auf 12

Östersund – Die Deutsche Denise Herrmann hat ihrem Premieren-Erfolg im Biathlon-Weltcup gleich die Nummer zwei folgen lassen. Die frühere Skilangläuferin setzte sich nach ihrem Sieg im Sprint auch in der Verfolgung durch. Sie gewann am Sonntag in Östersund erneut vor der Franzosin Justine Braisaz (+25,8 Sek.).

Die Tirolerin Lisa Theresa Hauser verbesserte sich mit nur einer Strafrunde von der 24. an die 12. Stelle (+1:50,8 Min.). (APA, 3.12.2017)