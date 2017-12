Deutsche Althaus springt erneut zum Sieg

Althaus siegt von der Großschanze in Lillehammer – Österreicherinnen geschlagen

Lillehammer – Die Deutsche Katharina Althaus ist am Sonntag von der Großschanze in Lillehammer zum Sieg geflogen. Mit 138,5 und 139,5 Metern feierte die 21-Jährige im dritten Skisprung-Weltcupbewerb der Damen der Saison überlegen vor Lokalmatadorin Maren Lundby (130/139) ihren zweiten Sieg und entschied das "Triple" in der Olympiastadt von 1994 für sich.

Die zwei Österreicherinnen vermochten bei der Weitenjagd um den Sieg nicht mitzuhalten. Jacqueline Seifriedsberger (115,5/119), die in der Vorbereitung im Sommer wegen einer Meniskusverletzung pausieren musste, und Chiara Hölzl (119/114,5) kamen über die Plätze 16 bzw. 18 nicht hinaus. (APA, 3.12.2017)

Ergebnis, Skisprung-Weltcup, Großschanze, Lillehammer:

1. Katharina Althaus (GER) 308,2 (138,5/139,5)

2. Maren Lundby (NOR) 284,3 (130/139)

3. Sara Takanashi (JPN) 275,8 (137/136)

4. Irina Awwakumowa (RUS) 250,7 (128,5/125)

5. Yuki Ito (JPN) 249,4 (122,5/127,5)

6. Carina Vogt (GER) 246,7 (137/124,5)

Weiter: 16. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 212,1 (115,5/119)

18. Chiara Hölzl (AUT) 200,6 (119/114,5)

Weltcup-Gesamtwertung nach 3 Bewerben:

1. Althaus 280

2. Lundby 260

3. Takanashi 160

Weiter: 15. Hölzl 50