Land bietet niederösterreichischen Wirten Unterstützung an

Entgegenkommen bei Förderungen – Ombudsstelle für Betriebsanlagen eingerichtet – Anliegen der Gastronomen bei Dialogrunden gehört

St. Pölten – Das Land Niederösterreich bietet seinen Wirten mehr Unterstützung an. Konkret wird etwa ab Jänner 2018 ein zeitlich befristeter Fördercall "Gastgeber 2018" angeboten, bei dem die bisher angesetzte Investitions-Untergrenze von 10.000 auf 5.000 Euro herabgesetzt wird und der von Jänner bis April 2018 rasche und unbürokratische Förderung bei kleinen Investitionen bietet, hieß es in einer Aussendung.

Investitionen in einer Größenordnung zwischen 5.000 und 30.000 Euro könne ein Zuschuss von 20 Prozent gewährt werden. Die Anträge können online eingereicht und der Investitionsnachweis über die Bestätigung eines Steuerberaters eingebracht werden. Zudem müssen die Investitionen nicht im Anlagevermögen aktiviert werden.

Weiters wurde u.a. eine Ombudsstelle für Betriebsanlagen beim Land Niederösterreich eingerichtet. Die Ombudsstelle ist unter der Telefonnummer 02742-9005-13549 erreichbar.

Drei Dialogrunden

Die Anliegen der niederösterreichischen Wirte wurde in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer NÖ und NÖ Wirtshauskultur in drei Dialogrunden gehört. "Der Wirtedialog hat sich bereits jetzt als sinnvolles Dialoginstrument bewiesen und wird aus diesem Grund institutionalisiert und in regelmäßigen Abständen weitergeführt", teilte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) mit. (APA, 3.12.2017)