NHL: Vanek gewinnt mit Vancouver

Heimsieg gegen Toronto Maple Leafs – Raffl verliert mit Philadelphia zum zehnten Mal in Folge

Vancouver – Die Vancouver Canucks haben in der NHL ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Thomas Vanek setzte sich zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) durch und liegt in der Western Conference vorerst auf einem Playoff-Rang. Vanek stand beim einzigen Gegentreffer auf dem Eis und gab einen Torschuss ab.

Markus Granlund (5.) und Alexander Edler (12.) hatten Vancouver früh in Führung gebracht, Goalie Jacob Markström parierte 35 Schüsse. Für die Canucks geht es am Dienstag und am Donnerstag mit Heimspielen gegen die Carolina Hurricanes und die Philadelphia Flyers weiter. Letztere halten mit dem Kärntner Michael Raffl nach einem 0:3 gegen die Boston Bruins bei zehn Niederlagen in Folge. (APA, 3.12.2017)

NHL-Ergebnisse:

Vancouver Canucks (mit Vanek) – Toronto Maple Leafs 2:1

Philadelphia Flyers (mit M. Raffl) – Boston Bruins 0:3

Minnesota Wild – St. Louis Blues 2:1 n.V.

Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 10:1

Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks 5:2

Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 5:1

Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 4:3

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 3:2 n.V.

Arizona Coyotes – New Jersey Devils 5:0

Nashville Predators – Anaheim Ducks 3:2 n.P.

Dallas Stars – Chicago Blackhawks 3:2 n.P.

Calgary Flames – Edmonton Oilers 5:7