Stöger vor dem Aus in Köln

Nach einem Medienbericht soll der Wiener nach dem 2:2 gegen Schalke bereits seinen Abschied verkündet haben – Stöger kündigte hingegen zeitnahe Entscheidung an: "Man wird sehen, was jetzt passiert"

Gelsenkirchen – Der 1.FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen von sich gegeben – laut der lokalen Presse jedoch zu spät für Trainer Peter Stöger. Der noch sieglose Tabellenletzte erkämpfte sich bei den Derbyhelden von Schalke 04 ein 2:2 (0:1), der Wiener muss wohl trotzdem gehen. Das vermeldete zumindest der Kölner Express nach der Partie.

Im Sky-Gespräch sagte Stöger nach dem dritten Punktgewinn am 14. Spieltag: "Es wird permanent etwas reininterpretiert, wir warten mal, was passiert." Die Szenen nach dem Schlusspfiff, als Stöger vor den Fans die Mütze zog und winkte, wirkten wie ein Abschied. Bei der Pressekonferenz fügte Stöger an: "Es wird eine Entscheidung fallen, heute oder morgen. Ich bin in ständigem Austausch mit der Vereinsführung. Morgen ist um 10 Uhr Training." FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle sagte: "Heute wird nicht mehr viel passieren."

Laut Express soll der bisherige U19-Trainer Stefan Ruthenbeck, zuvor Chefcoach von Zweitligist Greuther Fürth, mit Co-Trainer Kevin McKenna interimsmäßig die Mannschaft übernehmen.

Der 51-jährige Stöger ist bei den Kölnern seit 2013 im Amt. Der Wiener hatte den FC 2014 in die Bundesliga und dort in der vergangenen Saison auf Platz fünf und in die Europa League geführt. (sid, 2.12.2017)