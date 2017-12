Admira schlägt nach Last-Minute-Treffer St. Pölten

Zwierschitz netzte erst in Minute 92 – Südstädter nur noch zwei Punkte hinter Rapid

Maria Enzersdorf – Die Admira hat am Samstagabend im Niederösterreich-Derby der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht SKN St. Pölten einen Sieg in letzter Minute gefeiert. Stephan Zwierschitz entschied die Partie mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (92.). Damit verkürzte die weiter auf Platz vier liegende Admira den Rückstand auf den Tabellendritten Rapid auf zwei Punkte.

St. Pölten fehlen dagegen nun acht Punkte auf Platz neun, da der WAC zuvor im Heimspiel gegen Rapid ein torloses Remis erreicht hatte. Dabei war der zweite Saison-Auswärtspunkt des Tabellenletzten nach dem 1:1 in Mattersburg zum Greifen nah, da die Gäste aus der Landeshauptstadt vor allem nach der Pause mehrere gute Chancen ausließen. So scheiterte etwa Michael Entrup in der 93. Minute an der Stange.

Die seit dem Trainerwechsel zu Ernst Baumeister in Heimspielen ungeschlagene Admira, die zuletzt am Dienstag in ein 1:6-Debakel beim Tabellenzweiten Sturm Graz geschlittert war, dominierte die Partie in der ersten Hälfte klar, hatte aber Pech im Abschluss. So landete ein Zwierschtiz-Kopfball nach Corner von Christoph Knasmüllner an der Außenstange (6.), und ein Kopfball von Dominik Starkl nach Flanke von Thomas Ebner klatschte gegen die Latte (21.). Zwierschitz sorgte mit einem Schuss ins Außennetz noch ein weiteres Mal für Gefahr (36.) in Hälfte eins.

Die Gäste erwachten erst nach der Pause, als Dominik Hofbauer Admira-Goalie Andreas Leitner erstmals an diesem Abend prüfte (46.). Drei Minuten später hatte erneut der SKN-Kapitän die Führung auf dem Fuß, doch sein Halbvolley wurde von Markus Wostry per Kopf geklärt. Und in der 68. Minute scheiterte Michael Huber nach einem Freistoß von Michael Ambichl per Kopf an Leitner (68.).

Danach schwächte sich die Elf von Oliver Lederer selbst, da Ahmet Muhamedbegovic wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah. Aber auch in Unterzahl blieb St. Pölten gefährlich: Nach einer Maßflanke von Daniel Schütz prüfte Stürmer Entrup mit einem sehenswerten Volleyschuss aus spitzem Winkel Leitner, der mit einer Glanzparade das 0:1 verhinderte (80.).

Erst im Finish übernahm die Admira wieder das Kommando und haderte zunächst mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Schörgenhofer, der unter anderem ein Wostry-Tor nach einem Eckball wegen Foulspiels nicht gegeben hatte (88.). Bei einer Kopfball-Chance von Patrick Schmidt rettete dann Tormann Christoph Riegler in extremis (91.).

Eine Minute später war der SKN-Goalie aber chancenlos. Ein von Wostry per Kopf verlängerter Knasmüllner-Eckball landete genau bei Zwierschitz, der kein Problem hatte aus kurzer Distanz sein erstes Saisontor zu erzielen. Gleich nach Wiederanpfiff hätte es dann beinahe 1:1 geheißen, doch Entrup scheiterte nach Schütz-Flanke und Huber-Verlängerung aus kurzer Distanz am Aluminium. (APA, 2.12.2017)

Bundesliga (18. Runde):

FC Admira Wacker – SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 1.600, SR Schörgenhofer.

Tor: 1:0 (92.) Zwierschitz

Admira: Leitner – Zwierschitz, Wostry, Strauss, Ebner – Lackner, Maier (83. Schmidt) – Sax (27. Jakolis), Knasmüllner (94. Posch), Starkl – Grozurek

St. Pölten: Riegler – Stec, Huber, Muhamedbegovic, Ingolitsch – Rasner – Bajrami, Ambichl (73. Diallo), Hofbauer, Schütz – Entrup

Gelb-Rote Karte: Muhamedbegovic (77./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Ebner, Jakolis, Maier, Wostry bzw. Ingolitsch, Ambichl