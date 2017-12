Ankara bestätigt Athen-Besuch Erdogans

Türkischer Präsident trifft Amtskollegen Pavlopoulos – Auch Gespräche mit Tsipras geplant

Ankara/Athen – Recep Tayyip Erdogan wird am 7. und 8. Dezember als erster türkischer Staatspräsident seit 65 Jahren Griechenland besuchen. Erdogan werde dabei den griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos treffen, wurde am Samstag in Ankara offiziell mitgeteilt. Damit bestätigte die Türkei Angaben aus griechischen Regierungskrisen vom Vortag. Als Regierungschef hatte Erdogan Griechenland zuvor schon besucht.

Am Vortag hatte es aus gut informierten Regierungskreisen in Athen bereits geheißen, auch Gespräche mit Regierungschef Alexis Tsipras und der politischen Führung Griechenlands stünden auf dem Programm. Aus Sicherheitsgründen wurden zunächst keine weiteren Details des Besuches bekannt.

Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die Flüchtlingskrise, die angespannte Lage im östlichen Mittelmeer, die Beziehungen EU-Türkei sowie ein Bündel strittiger bilateraler Themen wie etwa die Überwindung der Teilung Zyperns stehen, hieß es weiter. Die beiden ehemals verfeindeten NATO-Staaten versuchen mit enger Kooperation im Bereich Energie, Transport und Tourismus die Spannungen um Hoheitsrechte in der Ägäis zu entschärfen. Wichtig sei, dass die Kommunikationskanäle Griechenlands mit der Türkei offen bleiben, hieß es aus Regierungskreisen am Freitagabend. (APA, 2.12.2017)