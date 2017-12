Stefan Kraft in Nischnij Tagil knapp am Stockerl vorbei

Tagessieg an Deutschen Richard Freitag vor zwei Norwegern, Kraft Vierter – Fettner Achter

Nischnij Tagil – Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Skispringen in Nischnij Tagil in Russland den vierten Platz belegt. Nach Sprüngen auf 133 und 133,5 Meter hatte der Pokalverteidiger ebenso wie der Deutsche Andreas Wellinger 3,3 Punkte Rückstand auf dessen siegreichen Landsmann Richard Freitag (135/137 m). Manuel Fettner landete an der achten Stelle. (APA, 2.12.2017)

Weltcup-Skispringen in Nischnij Tagil am Samstag:

1. Richard Freitag (GER) 267,5 (135,0/137,0)

2. Daniel-Andre Tande (NOR) 266,9 (141,0/134,0)

3. Johann Andre Forfang (NOR) 264,3 (129,0/141,5)

4. Andreas Wellinger (GER) 264,2 (127,0/138,5)

. Stefan Kraft (AUT) 264,2 (133,0/133,5)

6. Karl Geiger (GER) 259,8 (131,0/131,0)

7. Gregor Deschwanden (SUI) 250,3 (137,0/128,5)

8. Manuel Fettner (AUT) 244,5 (129,5/127,5)

9. Anze Semenic (SLO) 243,9 (130,0/131,0)

10. Piotr Zyla (POL) 243,8 (128,0/129,5)

Weiter:

13. Peter Prevc (SLO) 242,5 (131,5/123,5)

15. Kamil Stoch (POL) 241,2 (128,0/124,0)

16. Simon Ammann (SUI) 239,4 (127,0/124,5)

18. Jernej Damjan (SLO) 238,2 (127,5/127,5)

19. Michael Hayböck (AUT) 238,0 (131,0/122,5)

24. Clemens Aigner (AUT) 233,7 (126,0/127,0)

29. Daniel Huber (AUT) 216,0 (127,0/118,0)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.:

31. Manuel Poppinger

41. Markus Schiffner (beide AUT)