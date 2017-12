Machtkampf bei AfD-Parteitag: Gauland soll auf Vorsitz verzichten

Die AfD wählt an ihrem Parteitag einen neue Führung. Jörg Meuthen gilt als Favorit für den Vorsitz, Alexander Gauland dürfte verzichten

Hannover – Die Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) ist erstmals nach ihrem Einzug in den Bundestag zu einem Parteitag zusammengekommen. Der Kongress begann mit fast einstündiger Verspätung. Mehrere Hundertschaften der Polizei sicherten die Veranstaltung. Gegendemonstranten versuchten am Vormittag, den Weg der Delegierten in die Halle zu blockieren. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Es gab mehrere Verletzte. Auf dem zweitägigen Parteitag soll die AfD-Spitze neu gewählt werden.

Das Kongresszentrum in Hannover, wo sich die rund 600 Delegierten versammelten, wird durch ein großes Polizeiaufgebot abgesichert. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer ein, um eine Sitzblockade aufzulösen.

Meuthen führt die Partei alleine

Mit Spannung erwartet wird auf dem Parteitag die Neuwahl der AfD-Führung. Seit dem Rückzug von Frauke Petry nach der Bundestagswahl führt Jörg Meuthen die Partei alleine. Seine Wiederwahl gilt als gesichert. Streit gab es im Vorfeld darüber, wer mit ihm eine Doppelspitze bilden könnte. Auch denkbar wäre, dass per Satzungsänderung eine Einzelspitze festgelegt wird, dann könnte Meuthen alleiniger Parteichef bleiben. Ein entsprechender Antrag des Landesverbands Sachsen-Anhalt liegt vor.

Gauland dürfte verzichten

Der Berliner Landeschef Georg Pazderski will als Ko-Vorsitzender antreten. AfD-Bundestagsfraktionschef und Parteivize Alexander Gauland wollte Berichten zufolge die Wahl Pazderskis zunächst durch eine eigene Kandidatur verhindern. Laut einem Bericht von faz.net verzichtet der Vertreter des rechten Flügels der Partei (er erklärte etwa, die Deutschen hätten das Recht, "stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen") aber auf die Kandidatur.

Damit mache er den Weg dafür frei, dass der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen und der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski die Partei gemeinsam als Doppelspitze führen könnten, berichtete das Onlineportal faz.net am Samstag unter Berufung auf Parteikreise.

Zugeständnisse

Die Einigung kam demnach zustande, weil Pazderski auf bestimmte Zuständigkeiten als Bundesvorsitzender verzichten wird. So solle er in der Führung nicht für die Bundesgeschäftsstelle in Berlin zuständig sein, hieß es.

Pazderski und sein Berliner Verband gelten als gemäßigt; mit einer Wahl Gaulands zum Ko-Parteichef würde der rechtsnationale Flügel gestärkt.

Gaulands Ko-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel machte sich vor Beginn des Parteitags erneut für Pazderski stark. "Er kann führen, auch unter Einbindung aller Beteiligten", sagte Weidel am Rande des Kongresses mit Verweis auf die langjährige militärische Erfahrung Pazderskis.

Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent erzielt und ist drittstärkste Kraft im deutschen Parlament. Sollte eine Große Koalition gebildet werden, würde ihr die Rolle des Oppositionsführers zukommen. (APA, 2.12.2017)