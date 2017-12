Higuain schoss Juve gegen Ex-Club Napoli zum Sieg

Titelverteidiger damit nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer, der die erste Saisonniederlage hinnehmen musste

Neapel – Ausgerechnet Gonzalo Higuain hat Juventus Turin im Schlager der italienischen Fußball-Meisterschaft zum Sieg in Neapel geführt. Der Argentinier schoss den Titelverteidiger im Schlager der Serie A am Freitag mit seinem Tor in der 13. Minute zu einem 1:0-Sieg. Für Napoli setzte es die erste Saisonniederlage.

Higuain, dessen Einsatz nach einer am Montag erfolgten Handoperation fraglich war, ist seit seinem Transfer von SSC Napoli zu Juve im Sommer 2016 bei den Fans seines Ex-Clubs verhasst. Für Napoli hatte er in drei Saisonen und 147 Spielen 92 Tore erzielt.

Juventus, das den siebenten Meistertitel in Serie anstrebt, verbesserte sich auf Rang zwei und liegt nur noch einen Zähler hinter Napoli. (APA, 1.12.2017)