Kriechmayr gewinnt Beaver-Creek-Super G

Oberösterreicher sorgt in Übersee für ersten ÖSV-Saisonsieg – Jansrud und Reichelt auf den Plätzen

Beaver Creek – Vincent Kriechmayr hat den Super G in Beaver Creek für sich entschieden und damit seinen ersten Skiweltcupsieg in der Tasche. Er hat in seinem 90. Weltcuprennen als erster Oberösterreicher nach Hannes Trinkl 2002 (Abfahrtssieg in Kvitfjell) wieder ein Rennen der höchsten Kategorie gewonnen.

Er war um 23 Hundertstel einer Sekunde schneller im Ziel als der Norweger Kjetil Jansrud. Als zweitbester Österreicher schwang Hannes Reichelt (+0,33) als Dritter ab und landete damit ebenfalls am Podest.

Matthias Mayer (+0,60) fuhr als drittbester ÖSV-Läufer ex aequo mit dem zweitbesten Norweger, Aksel Lund Svindal, auf Rang sechs.

"Ich bin sehr zufrieden, bin froh, dass ich das geschafft habe. Man kann jetzt schon von einer gelungenen Saison sprechen. Vielleicht habe ich aber bissl Fettn gehabt mit dem Licht", sagte der strahlende Sieger im ORF.

Der 26-jährige Kriechmayr stand zuvor bereits dreimal auf einem Weltcuppodest, zweimal holte er Platz zwei, einmal Rang drei und das jeweils in Super Gs.



Am Samstag (19 Uhr) folgt auf der WM-Strecke von 2015 eine Abfahrt. (red, APA, 1.12.2017)

Super G – Stand nach 45 Läufern

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 01:09.71 Minuten

2. Kjetil Jansrud (NOR) + 0.23 Sekunden

3. Hannes Reichelt (AUT) + 0.33

4. Adrien Theaux (FRA) + 0.44

5. Alexis Pinturault (FRA) + 0.53

6. Matthias Mayer (AUT) + 0.60

6. Aksel Lund Svindal (NOR) + 0.60

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) + 0.67

9. Andreas Sander (GER) + 0.79

10. Dominik Paris (ITA) + 0.83