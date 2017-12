GAZ baut leichte Nutzfahrzeuge

Moskau – Volkswagen ist Insidern zufolge in Gesprächen über einen Anteilserwerb am russischen Autobauer GAZ. Das sagten fünf mit den Verhandlungen vertraute Personen Reuters am Freitag.

Wie hoch der Anteil sein und was VW bezahlen könnte, war zunächst nicht klar. GAZ baut leichte Nutzfahrzeuge. VW und GAZ gaben keinen Kommentar ab. (Reuters, 1.12.2017)