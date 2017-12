WM-Auslosung: Kracher in Gruppe B, gutes Los für Deutschland

Spanien und Portugal treffen aufeinander, Deutschland misst sich mit Mexiko, Schweden und Südkorea. Eröffnen werden Russland und Saudi-Arabien

Moskau – Mit dem Duell von Europameister Portugal mit Spanien kommt es bei der WM 2018 in Russland schon in der Gruppenphase zu einem Schlager. Die beiden Teams landeten am Freitag in Moskau bei der Auslosung in Gruppe B, weitere Gegner sind der Iran und Marokko. Weltmeister Deutschland bekommt es in Gruppe F mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun.

Rekordweltmeister Brasilien trifft in Gruppe E auf die Schweiz, Costa Rica und Österreichs Qualifikationsgegner Serbien. Nicht unzufrieden durften Gastgeber Russland und Teamchef Stanislaw Tschertschessow sein. Mit Uruguay, Ägypten und Saudi-Arabien, Gegner im Eröffnungsspiel, wartet eine durchaus machbare Gruppe. (APA, 1.12.2017)

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan