Verdächtiges Paket am Weihnachtsmarkt in Potsdam gesprengt

Polizei: Unklar, ob es sich um Spreng- oder Brandsatz handelte – Apotheker entdeckte Päckchen vor Gebäude am Weihnachtsmarkt

Potsdam – Die Polizei hat am Potsdamer Weihnachtsmarkt einen verdächtigen Gegenstand gesprengt. Bislang sei unklar, ob es sich dabei um einen Brand- oder einen Sprengsatz gehandelt habe, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Das Päckchen sei vor einer Apotheke in der Dortustraße gefunden worden. Der Apotheker habe die Polizei gerufen, weil es ihm verdächtig vorgekommen sei. Der Weihnachtsmarkt und mehrere angrenzende Straßen seien geräumt worden. "Die kontrollierte Entschärfung des verdächtigen Gegenstandes ist erfolgt!", twitterte die Polizei Brandenburg später. Zuvor hatten die Ermittler bestätigt, dass es sich um einen potenziell gefährlichen Gegenstand handle. "Der USBV-Verdacht hat sich bestätigt", twitterte die Polizei und benutzte damit die Abkürzung für eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung.

Im vergangenen Dezember waren bei einem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri war mit einem Lastwagen in die Besuchermenge gefahren.

Die deutschen Weihnachtsmärkte stehen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden auch in diesem Jahr im Visier radikaler Islamisten. "Die Gefährdungslage in Europa und damit auch in Deutschland ist anhaltend hoch", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag. Dies gelte auch für Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte. Am Montag begannen die Weihnachtsmärkte in zahlreichen deutschen Städten. (Reuters, 1.12.2017)