Augen schützen: Was eine gute Skibrille ausmacht

Wer ohne die richtige Skibrille in den Winterurlaub fährt, riskiert Verbrennungen an der Hornhaut. Experten raten zu einer rundum geschlossenen Brille mit UV-Filter

Weiße Skipisten und Schneelandschaften locken Wanderer und Wintersportler nach draußen und in die Berge. Doch das grelle Sonnenlicht in den Wintersportgebieten birgt Gefahren für die Augen: Alle 1.000 Höhenmeter nimmt die UV-Strahlung um rund 20 Prozent zu und der Schnee reflektiert diese Strahlung nochmals um bis zu 85 Prozent. "Genau wie die Haut am Körper, kann die Hornhaut des Auges einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie intensivem UV-Licht ausgesetzt ist", sagt Thomas Reinhard, Generalsekretär der deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG).

Das Licht lässt die Zellen auf der Hornhaut des Auges absterben. Sechs bis acht Stunden später kommt es zu stechenden Schmerzen und starkem Fremdkörpergefühl; die Augen schwellen an und tränen. "Betroffene reagieren dann sehr empfindlich auf Licht und können die Augen kaum offen halten", beschreibt Reinhard die Symptome der sogenannten Schneeblindheit.

"Wintersportler mit schmerzenden Augen sollten nicht nur sofort aus der Sonne gehen, sondern sich am besten in dunklen Räumen aufhalten", betont der Experte. Der Augenarzt kann Salben oder Gels verschreiben, die die verbrannte Hornhaut wieder beruhigen. Da die Hornhaut sich ständig regeneriert, sind die Symptome nach zwei bis drei Tagen meist verschwunden.

Chronische Augenkrankheiten

Wer seine Augen regelmäßig intensivem Sonnenlicht aussetzt, riskiert Langzeitschäden: "UV-Strahlung erhöht das Risiko für chronische Augenleiden wie Grauen Star oder Makuladegeneration – eine Erkrankung, die blind machen kann", sagt Reinhard.

Um sich vor diesen Erkrankungen zu schützen, rät der Mediziner zur Skibrille. "Normale Sonnenbrillen fangen nicht das seitlich einfallende Licht auf und schützen die Augen nicht vor Stürzen", so der Ophthalmologe.

Für Menschen mit Sehschwäche gibt es, neben Kontaktlinsen, auch entsprechende Skibrillen oder sogenannte "Clip-in-Brillen", die an die Innenseite der Skibrille angebracht werden. "Grundsätzlich sollten sich Winterurlauber beim Kauf einer Skibrille im Fachhandel beraten lassen", so Reinhard.

Checkliste für eine gute Skibrille: