Streamingdienste Spotify und Tencent Music prüfen Anteilstausch

"Wall Street Journal": Es geht um gegenseitige Beteiligungen von bis zu 10 Prozent

Der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify und sein Konkurrent Tencent Music aus China erwägen einem Medienbericht zufolge einen Anteilstausch vor ihren fürs kommenden Jahr erwarteten Börsengängen. Es gehe um gegenseitige Beteiligungen von bis zu 10 Prozent, meldete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Ein solcher Deal würde beiden Anbietern auch strategisch bei Lizenzverhandlungen mit großen Plattenfirmen helfen. Eine Spotify-Sprecherin wollte keine Stellung nehmen. Bei Tencent war zunächst niemand erreichbar.

Spotify soll Börsengang für Anfang 2018 planen

Insidern zufolge will der mit rund 16 Mrd. Dollar (13,5 Mrd. Euro) bewertete schwedische Streamingdienst Spotify in der ersten Jahreshälfte 2018 an die Börse gehen. Spotify wie auch Tencent Music konkurrieren unter anderem mit den entsprechenden Angeboten von Amazon und Apple, aber auch mit Deezer aus Frankreich und dem strauchelnden Dienst Soundcloud aus Deutschland. (APA, 01.12.2017)