Achtsamkeitstraining in fünf Minuten: Eine Übung zum Ankommen

· Nun empfinden Sie diese Qualität der Verbindung zu allen Menschen, die in der Vorweihnachtszeit von Hektik umgeben sind. Öffnen Sie Ihr Herz. Versuchen Sie Menschen – bekannt und unbekannt – in Ihr soziales Feld aufzunehmen. Versuchen Sie einen Platz im Herzen zu schaffen, der breit und tief genug ist für alle.

· Langsam bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zur Mitte des Körpers, zum Herz. Spüren Sie dabei nicht nur Ihr physisches Herz, sondern das gesamte Energiefeld des Herzens. Nehmen Sie wahr, dass dieser Teil unseres Körpers es uns ermöglicht, mit anderen Lebewesen, die uns umgeben, in Verbindung zu treten. Stellen Sie sich vor, es laufen unsichtbare Fäden zwischen uns. Werden Sie sich der Verbindungen bewusst, die vom Herzen ausgehen.

· Nehmen Sie Ihre Füße und die Verbindung abwärts bewusst wahr. Malen Sie sich aus, dass diese Verbindung bis in die Mitte der Erde reicht.

· Sobald Sie bereit sind, gehen Sie mit der Aufmerksamkeit bewusst in den Körper. Beginnen Sie mit den Sohlen Ihrer Füße, spüren Sie die Empfindungen in den Füßen, und nehmen Sie die Verbindung nach unten wahr.

· Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl. Setzen Sie sich aufrecht hin. Stellen Sie Ihre Füße nebeneinander vor Ihnen auf den Boden. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug, und entspannen Sie sich. Vielleicht möchten Sie Ihre Augen schließen. Sollten Sie sich mit offenen Augen wohler fühlen, dann richten Sie Ihren Blick sanft auf einen Punkt auf dem Boden. Legen Sie die Hände in Ihren Schoß, oder lassen Sie die Handinnenflächen auf Ihren Knien ruhen.

Zur Person

Martina Esberger-Chowdhury ist in Mumbai geboren und ist Pharmazeutin, Achtsamkeitsberaterin und -trainerin in Wien. Sie wird hier in den kommenden Wochen Achtsamkeitsübungen vorstellen.

Links:

Teil Eins der Serie