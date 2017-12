Tiroler Georg Pendl zum obersten Architekten Europas gewählt

Neuer Präsident des Architects' Council of Europe vertritt die Interessen von über 565.000 Architekten in Brüssel

Brüssel/Wien – Der Tiroler Georg Pendl ist heute, Freitag, bei der Generalversammlung des Architects' Council of Europe (ACE) mit großer Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt worden. Damit vertritt er ab sofort die Interessen von über 565.000 Architekten in Brüssel. Pendl löst den bisherigen Präsidenten Luciano Lazzari ab und amtiert für zwei Jahre.

"Auf europäischer Ebene werden Rahmenbedingungen geschaffen, die jeden Architekten und jede Architektin direkt betreffen. Das ACE hat eine zentrale gestaltende Rolle und eine große Verantwortung für den Beruf. Mein Fokus in den nächsten zwei Jahren wird auf Nachwuchsförderung, faire Vergabe und Wettbewerbe sowie Qualitätssicherung liegen", so Pendl in einer Aussendung. Von 2006 bis 2014 war er Präsident der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen in Österreich, seit 2014 ist er Bundesvorsitzender der Sektion ArchitektInnen. Außerdem ist er seit 2015 Präsident der Architekturtage. Im ACE ist der 1954 in Innsbruck Geborene seit über 10 Jahren als Verantwortlicher im Bereich Architekturwettbewerbe und als Vorstandsmitglied aktiv.

Das im Jahr 1990 gegründete Architects Council of Europe (ACE) entwickelt seit fast 30 Jahren politische Strategien zur Förderung der Architektur und ist damit laut Eigenangaben "das schlagkräftigste Sprachrohr der ArchitektInnen Europas". (APA, 1.12.2017)