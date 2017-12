5G-Lizenzen werden Staatskasse nicht laut zum Klingeln bringen

Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard sollen im Herbst 2018 versteigert werden

Die Versteigerung der Frequenzen für die nächste Mobilfunk-Generation 5G wird die Staatskassa nicht besonders laut klingeln lassen. Zumindest rechnet Telekom-Regulator Johannes Gungl nicht damit, dass – wie 2013 – wieder rund zwei Milliarden Euro erzielt werden. Für dieses Geld gingen damals LTE-Frequenzen an die drei heimischen Handynetzbetreiber A1, T-Mobile und "3". Mit der Versteigerung der ersten Frequenzen (Zwei Bänder im Bereich 3400 -3800 MHz) im Herbst 2018 ist Österreich unter den ersten Ländern, die 5G an den Start bringen wollen. Gungl sagte am Donnerstag zu Journalisten: "5G soll so schnell wie möglich kommen. Österreich soll eine Vorreiterrolle einnehmen." Als mögliche Bieter sieht der Regulator nicht nur Mobilfunker, sondern auch regionale Breitbandanbieter oder Neueinsteiger in den Markt.

Reaktionszeit von Nervenzellen

5G hat das Potenzial, Teile der Wirtschaft auf den Kopf zu stellen. Die Mobilfunktechnolgie soll Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde übertragen – und das quasi in Echtzeit. Denn bei der sogenannten Latenzzeit wird eine Größenordnung von einer Millisekunde angestrebt, was der Reaktionszeit von Nervenzellen entspricht. 5G soll nicht nur beim Mobilfunk und autonomen Fahren zum Einsatz kommen, sondern auch bei der Vernetzung von Maschinen und ganzer Fabriken.

Gungl betonte, dass es bei der Versteigerung der Frequenzen nicht um "Erlösmaximierung" gehe und man keine Anbieter ausschließen werde. Nach Konsultationen mit Interessenten tüftelt die Telekombehörde RTR daran, wie die Versteigerung über die Bühne gehen soll. Schon jetzt steht fest, dass Käufer auch Versorgungsauflagen wahrnehmen müssen. Voraussichtlich werden die 5G-Lizenzen für 20 Jahre vergeben.

Mobilfunker wollen nicht tief in die Tasche greifen

Seit einigen Monaten trommeln die drei großen Mobilfunker dafür, dass die Lizenzen günstig vergeben werden sollen und, dass der Staat beim Aufbau der 5G-Netz ihnen unter die Arme greifen soll. So sollen etwa Grundstücke für Handymasten unkompliziert und günstig zur Verfügung gestellt werden. (sum, 1.12. 2017)